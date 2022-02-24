Спорт

«Белые ночи» ждут победителей первенства Пскова по фехтованию

Первенство города Пскова по фехтованию прошло на стадионе «Машиностроитель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Фото здесь и далее: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова

В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов спортивной школы «Лидер», девочки и мальчики 2011 года рождения и моложе состязались в боях на шпагах.

По итогам первенства сформировали сборную Пскова, которая примет участие в межрегиональном турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.