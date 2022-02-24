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Спорт

Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменили из-за событий на Украине

25.02.2022 15:44|ПсковКомментариев: 0

Формула-1 выпустила официальное заявление, в котором объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.

«Чемпионат мира ФИА "Формулы-1" посещает страны по всему миру с позитивным настроем объединять людей и нации. Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. Вечером в четверг "Формула-1", ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — приводит текст заявления «Чемпионат». 

Гран-при России «Формулы-1» должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Кроме того, как сообщает sports.ru, команда «Хаас» проведет заключительный день предсезонных тестов в Барселоне в белой ливрее без логотипа «Уралкалия». Перед сезоном-2022 американская команда представила ливрею в цветах флага России. Титульный спонсор «Хааса» – «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, чей сын Никита Мазепин выступает за «Хаас». В прошлом году коллектив также использовал бело-сине-красную расцветку.

«Как и планировалось, Никита Мазепин проведет утреннюю сессию, Мик Шумахер сядет за руль после обеда. Дальнейших комментариев по поводу соглашений команды с партнерами в данный момент не будет», – сообщили в «Хаасе».

Теги: #Украина #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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