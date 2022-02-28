Спорт

Псковский пауэрлифтер стал призером соревнований в Санкт-Петербурге

Серебряным призером международного турнира по пауэрлифтингу стал сотрудник УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На прошедшем в Санкт-Петербурге международном турнире «Iron Gryphon V»-2022 начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными областного УФСИН Андрей Элькин занял второе место в номинации «Жим лежа без экипировки с прохождением ДК» в своей весовой категории.

Всего на соревнования собралось более 800 спортсменов из разных регионов России, а также представителей других стран. Участники разных весовых категорий демонстрировали свои силы в многочисленных номинациях. Андрей Элькин выступал в весовой категории до 110 кг. В итоге ему удалось занять второе место.

«Сотрудник псковского УФСИН, недавно став официальным представителем федерации СПР/ WRPF в Псковской области, достойно представил регион не только в личном зачете, но и привез с турнира двух спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, один из которых стал бронзовым призером состязаний», – добавили в ведомстве.