Спорт

Борцы из Пскова стали медалистами международного турнира по ушу

Седьмой международный турнир «Московские звезды ушу 2022» завершился в Московском дворце ушу 28 февраля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной общественной организации «Псковская федерация ушу».

Как пояснили в региональной федерации, турнир «Московские Звезды ушу» — одно из значимых международных мероприятий по этому виду спорта. В нем приняли участие спортсмены из 16 стран, в их числе спортсмены России, Германии, Чехии, Румынии, Белоруссии, Армении, Латвии, Литвы, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Израиля, Индии и Египта.

Соревнования проходили в шести дисциплинах: таолу, кунгфу, юнчуньцюань, тайцзицюань, а также саньда и туйшоу. Псковскую область на турнире представляли три спортсмена. Отличились Мария Степанова — она завоевала серебряную медаль среди девушек 12-14 лет в дисциплине тайцзицзянь, а также Андрей Егоров — он получил две бронзовые медали среди юношей в возрасте 12-14 лет в категориях тайцзицюань и тайцзицзянь.

Мероприятие состоялось при поддержке Департамента спорта города Москвы, общероссийской спортивной общественной организации «Федерация ушу России» и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.