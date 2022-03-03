Спорт

В Псковской области стартовала XIII спартакиада вузов

XIII областная спартакиада вузов стартовала в Псковской области. Ее первым этапом стали соревнования по мини-футболу среди юношей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Мероприятие проходило в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. «Родные стены и, конечно же, высокое мастерство игроков спортивного вуза помогли им победить в финальной игре своих основных соперников - команду Псковского педагогического университета со счетом 2:0», - рассказали в центре.

На третьем месте оказалась команда Великолукской сельскохозяйственной академии, четвертое заняли студенты Псковского филиала академии ФСИН России.

Второй этап областной спартакиады вузов - соревнования по настольному теннису - пройдет 16 марта. Игры состоятся в спортивном комплексе ПсковГУ.