Спорт

В России проведут соревнования для отлученных от Паралимпиады спортсменов

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков поделился информацией по поводу даты проведения Игры для российских паралимпийцев. Накануне, в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Рожкову заняться организацией данных соревнований на территории России для паралимпийцев, которые не смогли выступить в Пекине. Местом проведения был выбрал Ханты-Мансийск.

«По предварительной информации, соревнования пройдут в третьей декаде марта. По шести видам спорта, входящим в программу Паралимпийских игр. Мы определились с местом проведения, это Ханты-Мансийск», — приводит слова Рожкова РИА «Новости».

Исполняющий обязанности президента ПКР отметил, что не сомневается а проведении мероприятия высочайшего класса, а также подчеркнул, что губернатор региона Наталья Владимировна Комарова любит спорт и принимает самое активное участие в мероприятиях ПКР.

Как отмечает «Газета.ру», 3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил свое первоначальное решение и запретил атлетам из России и Белоруссии участвовать в зимней Паралимпиаде.

Паралимпийcкие игры продлятся c 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном cпорте, керлинге на коляcках, лыжном cпорте, cноуборде и cледж-хоккее.