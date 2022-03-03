Спорт

Псковские спортсмены взяли 18 медалей на турнире по карате в Санкт-Петербурге

Псковские спортсмены взяли 18 медалей на турнире по карате в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в школе боевых искусств «Будокан Атеми».

Фото здесь и далее: школа боевых искусств «Будокан Атеми»

Традиционный турнир по карте WKF «Цветные Пояса» состоялся 6 марта. В нем приняли участие 300 спортсменов в категориях «индивидуальное кумите» и «индивидуальное ката». Псковский клуб карате представляли 27 спортсменов.

По итогам соревнований золотые медали получили:

Жанна Михайлова (кумите 6-7 лет, +25кг);

Александр Иванов (ката 8-9 лет);

Тимур Егоров (ката 10-11 лет);

Матвей Силищев (кумите 10-11лет, +45кг);

Екатерина Збарашевская (кумите 12-13 лет, -47кг).

Второе место в своих категориях заняли:

Никита Алексеев (ката 12-13 лет);

Серафима Буторина (ката 12-13 лет);

Дмитрий Потебня (кумите 12-13 лет, +55кг);

Григорий Кириленко (кумите 14-15 лет, -63кг).

Бронзовыми призерами турнира в своих категориях стали:

Ярослав Стерликов (ката 6-7 лет);

Артем Курдин (ката 6-7 лет);

Ульяна Федотова (кумите 6-7 лет, до 25кг);

Варвара Денисова (ката 8-9 лет);

Дмитрий Александров (ката 10-11 лет);

Алексей Буравлев (кумите 10-11лет, -40кг);

Иллария Абакумова (ката 12-13 лет);

Макар Гоша (кумите 12-13 лет, -40кг);

Алиса Ворсюченко (кумите 12-13 лет, +47кг).

Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Дмитрий Хорошев и Юлия Петрова.