Псковские спортсмены взяли 18 медалей на турнире по карате в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в школе боевых искусств «Будокан Атеми».
Фото здесь и далее: школа боевых искусств «Будокан Атеми»
Традиционный турнир по карте WKF «Цветные Пояса» состоялся 6 марта. В нем приняли участие 300 спортсменов в категориях «индивидуальное кумите» и «индивидуальное ката». Псковский клуб карате представляли 27 спортсменов.
По итогам соревнований золотые медали получили:
Второе место в своих категориях заняли:
Бронзовыми призерами турнира в своих категориях стали:
Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Дмитрий Хорошев и Юлия Петрова.