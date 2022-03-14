Спорт

Омский «Авангард» стал очередным участником ¼ финала плей-офф КХЛ

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги определены 7 из 8-ми участников ¼ финала. Одним из последних в эту стадию попал «Авангард», который не без труда одолел казанский «Ак Барс». Только в паре «Динамо Москва» - «Северсталь» до сих пор не выявлен победитель. Следить за матчами данной серии можно на сайте odds.ru.

«Авангард» очень уверенно начал серию с «Ак Барсом», победив в двух стартовых матчах на выезде. Омский коллектив сразу обеспечил себе комфортное преимущество, вынуждая соперника рисковать в оставшихся матчах.

Третий матч проходил в Балашихе, а «Авангард» при поддержке своих болельщиков смог снова одержать уверенную победу со счетом 2:0. Многие эксперты уже начали говорить о том, что серия закончится в четырех матчах, но «Ак Барс» смог в дополнительное время выиграть четвертый поединок.

Далее серия переместилась в Казань, где «Ак Барс» смог сократить отставание до минимума, победив в пятом матче со счетом 4:3. Но на этом силы хоккеистов из Татарстана закончились, «Авангард» уверенно взял верх в шестой игре и победил в противостоянии с общим счетом 4:2.

Коллектив из Казани досрочно завершает сезон 2021/2022. «Авангард» проходит в четвертьфинал Кубка Гагарина, где его следующим соперником станет «Металлург Магнитогорск».