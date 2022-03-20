Спорт

Лучших теннисистов определили на спартакиаде в Псковской области

Зональные соревнования XIV региональной спартакиады учащихся по настольному теннису состоялись в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Лучшие спортсмены были определены в шести основных зонах. Победителями стали команды Пскова, Дновского, Печорского, Островского, Новосокольнического, Куньинского районов.

Все эти команды станут участниками финальных соревнований по настольному теннису, которые состоятся в начале апреля, добавили в администрации.

С полным перечнем команд, занявших призовые места, можно ознакомиться в документе.