Спорт

Каратисты из Псковской области заняли призовые места на турнире в Петербурге

Спортсмены из Псковской области заняли призовые места на соревнованиях по киокусинкай карате «Юные Герои», которые прошли в Санкт-Петербурге 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

В состязаниях приняли участие спортсмены из разных регионов России. От Псковской области выступали юные каратисты из города Порхова под руководством Константина Бабичева, уточнили в сообществе «SHISOKU - KARATE. Псковская область».

Результаты следующие:

1 место: Мария Черногорова, Дарья Бабичева.

2 место: Ольга Апышкова, Елизавета Рягина, Кирилл Самусенко.

3 место: Дарья Гонтаренко, Артем Поляков.

Мария Черногорова стала победителем розыгрыша призов и выиграла боксерские лапы.