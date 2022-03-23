Спорт

Турнир по стрельбе из пистолета провели псковские росгвардейцы

Турнир по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников и военнослужащих состоялся накануне Дня Росгвардии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

По условиям состязаний каждому участнику предстояло поразить мишень из пистолета Макарова-3 выстрелами с расстояния 25 метров.

По итогам состязаний третье место занял старший лейтенант Александр Неведров, второе - подполковник Сергей Шелковой, первое место досталось подполковнику полиции Егору Ожигину. Всех победителей и призеров наградят грамотами.

Напомним, 27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента России.

Войска национальной гвардии РФ предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека, отметили в управлении.