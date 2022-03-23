Турнир по стрельбе из пистолета провели псковские росгвардейцы

Турнир по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников и военнослужащих состоялся накануне Дня Росгвардии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
По условиям состязаний каждому участнику предстояло поразить мишень из пистолета Макарова-3 выстрелами с расстояния 25 метров.
По итогам состязаний третье место занял старший лейтенант Александр Неведров, второе - подполковник Сергей Шелковой, первое место досталось подполковнику полиции Егору Ожигину. Всех победителей и призеров наградят грамотами.
Напомним, 27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента России.
Войска национальной гвардии РФ предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека, отметили в управлении.