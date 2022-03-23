Спорт

Псковский пристав победил на областных соревнованиях по гиревому спорту

Сотрудник УФССП России по Псковской области занял первое место по гиревому спорту в весовой категории до 85 килограммов на региональных соревнованиях 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В Пскове проходило лично-командное первенство Псковской области и чемпионат регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по гиревому спорту с участием 7 сборных команд силовых ведомств.

Соревнования проводились в пяти весовых категориях: до 63 килограммов, до 68 килограммов, до 73 килограммов, до 85 и свыше 85 килограммов. Программа состязаний проходила по дисциплине толчок по длинному циклу с гирями в 24 килограмма. На каждое упражнение отводилось 10 минут, за это время нужно было сделать как можно больше повторений.

В личном зачете судебный пристав Ратмир Наврузбеков победил в первенстве по гиревому спорту в весовой категории до 85 килограммов. В чемпионате Псковской области по гиревому спорту сотрудник занял второе место, выполнив необходимое количество повторений дисциплины. Судебный пристав также выполнил норматив третьего спортивного разряда по гиревому спорту.