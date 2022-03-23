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Спорт

Великолучанин стал участником международной встречи по боксу

25.03.2022 07:19|ПсковКомментариев: 0

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Артём Гусейнов принимает участие в международной встрече по боксу между командами Белоруссии и России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Соревнования проводятся в городе Витебске 23-25 марта. В состав команды СЗФО от Псковской области, города Великих Лук вошел Артём Гусейнов.

К состязаниям спортсмен готовится под руководством знаменитого тренера в Псковской области по боксу Юрия Фёдорова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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