Спорт

Великолучанин стал участником международной встречи по боксу

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Артём Гусейнов принимает участие в международной встрече по боксу между командами Белоруссии и России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Соревнования проводятся в городе Витебске 23-25 марта. В состав команды СЗФО от Псковской области, города Великих Лук вошел Артём Гусейнов.

К состязаниям спортсмен готовится под руководством знаменитого тренера в Псковской области по боксу Юрия Фёдорова.