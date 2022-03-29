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Спорт

Псковские танцовщицы стали лауреатами конкурса в Санкт-Петербурге

01.04.2022 12:58|ПсковКомментариев: 0

Псковские танцовщицы стали лауреатами первой степени в финале международного конкурса хореографического искусства в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Соревнования «Танцемания» прошли с 28 по 31 марта, в нем приняли участие около 2 000 юношей и девушек из 57 регионов России, четырех стран.

Псковскую область представлял коллектив театра спортивных миниатюр «УникС» (Уникальный Спорт), созданный на базе спортшколы «Бригантина» тренером по спортивной аэробике Анжеликой Алексеевой. В номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец» воспитанники школы стали лауреатами первой степени.

Коллектив театра получил титул члена международного Совета по танцу ЮНЕСКО и приглашение к участию в национальной телевизионной премии в сфере хореографического искусства «Щелкунчик», организованной совместно с министерством культуры Российской Федерации.

Премия пройдет на сцене государственного Кремлевского дворца 12 января 2023 года.

Теги: #соревнования #танцы #Бригантина
Источник: Псковская Лента Новостей
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