Спорт

Великолукские футболисты победили в домашнем матче

Футбольная команда «Луки-Энергия» одержала победу в игре с командой «Химик» из Нижегородской области 10 апреля. Об этом сообщается в группе футбольной команды в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «ФК "ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ" Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Игра на стадионе «Экспресс» в Великих Луках завершилась со счетом 4:1.

На 36-й минуте встречи гол забил футболист Антон Фролов, на 63-й - Даниил Агуреев, на 68-й Данил Сподарец забил гол с пенальти. Ибрагим Мержоев установил окончательный счет встречи 4:1 в уже компенсированное время (90+ минут).