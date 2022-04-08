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Спорт

Великолукские футболисты победили в домашнем матче

10.04.2022 20:34|ПсковКомментариев: 0

Футбольная команда «Луки-Энергия» одержала победу в игре с командой «Химик» из Нижегородской области 10 апреля. Об этом сообщается в группе футбольной команды в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

 

Видео: группа «ФК "ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ" Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Игра на стадионе «Экспресс» в Великих Луках завершилась со счетом 4:1.

На 36-й минуте встречи гол забил футболист Антон Фролов, на 63-й - Даниил Агуреев, на 68-й Данил Сподарец забил гол с пенальти.  Ибрагим Мержоев установил окончательный счет встречи 4:1 в уже компенсированное время (90+ минут).

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Теги: #великие луки #футбол #Луки-Энергия
Источник: Псковская Лента Новостей
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