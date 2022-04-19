Спорт

Псковичи привезли медали с первенства России по танцевальному спорту

Две медали привезла сборная Псковской области с первенства России по танцевальному спорту. Ребята отличились в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Видео здесь и далее: телеграм-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Псковский регион представляла команда «Хоть Отбавляй». Бронзовые медали взяли: Мария Костина в номинации «Девушки 13-15 лет 1х1», сборная команда Псковской области и Краснодарского края: Мария Костина, Никита Костин (Псков), Дэниз АЙДЕМИР (Сочи).

Также в рамках чемпионата и первенства России прошел финал Международного фестиваля по брейкингу «Русская рулетка». В категории «Юниоры» победу одержал Никита Костин.

«Поздравляю наших ребят, молодцы!!!» - сказал глава региона.