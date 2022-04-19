Спорт

Пскович принял участие во всероссийской конференции по шахматам

Директор Опочецкой гимназии имени Александра Петрова, руководитель всероссийского ресурсного шахматного центра, член исполкома Псковской федерации шахмат Юрий Богашев принял участие в I Всероссийской научно-практической конференции «Интеллектуальное здоровье подрастающего поколения через шахматное образование в школах России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат региона, конференция прошла в Екатеринбурге, в Уральском государственном экономическом университете.

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

Одна из главных задач конференции - внедрение шахматного образования в регионах страны. Всего в мероприятии приняли участие более 50 научных и педагогических работников, руководителей образовательных организаций, специалистов управлений образования из Псковской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областей, а также Башкортостана и Удмуртии.

Ко всем участникам обратился многократный чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы России Анатолий Карпов. Он пожелал им плодотворной и результативной работы, а также отметил важность шахматного образования для интеллектуального развития нации.

Кроме того, перед участниками выступили министр образования и молодежной политики Свердловской области, министр образования и науки Челябинской области, представители Федерации шахмат России и образовательного центра «Сириус», вице-президент Федерации шахмат Армении, член общественного совета по проекту «Шахматный всеобуч» ЧРО ВПП «Единая Россия», ректор Уральского государственного экономического университета, а также руководители региональных федераций шахмат.

В своем докладе «Подготовка и переподготовка преподавателей (педагогов) по шахматам в рамках программы "Шахматы в школах в Псковской области"» директор опочецкой гимназии рассказал участникам конференции о развитии и поддержке в области шахматного образования. Он также сообщил о работе созданного год назад по поручению губернатора Михаила Ведерникова нового регионального центра шахматного образования и спорта, который должен стать координатором всех процессов в шахматном образовании, в том числе и подготовки учителей для псковских школ.

Как отметил Юрий Богашев, выступления всех участников были содержательными и очень полезными, речь шла не только о результатах многолетней работы, но и о проблемах, над которыми необходимо работать совместно.

По итогам была принята резолюция, за которую единогласно проголосовали все участники. В нее вошли такие вопросы, как обращение к министерству просвещения по включению уроков шахмат в учебный план, вопрос организации конкурса «Учитель года по шахматам», вопрос развития шахматной олимпиады разного уровня и другие.

В ходе конференции состоялся круглый стол, где в открытом режиме обсуждались насущные вопросы шахматного образования.