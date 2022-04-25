Спорт

Псковичи отличились на регате в Ростове-на-Дону

Воспитанники псковской спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Илья Безлук и Максим Кабанен отличились на всероссийских соревнованиях «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С .А. Федоровцева» среди юношей и девушек до 19 лет в Ростове-на-Дону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор спортшколы Константин Чижов.

Фото здесь и далее: спортшкола «Ника»

В регате, которая прошла 24 апреля, приняли участие 307 спортсменов (159 юношей и 148 девушек) из 14 регионов.

«Ребята выступали в нескольких классах программы и в каждом виде завоевали медали! В двойке распашной Илья и Максим завоевали "бронзу"! В четверке распашной в составе сборной команды Максим выиграл "золото". В восьмерке распашной с рулевым Илья Безлук также в составе сборной команды выиграл золотую медаль», — рассказал Константин Чижов.

Соревнования являлись отборочными на дальнейшую спортивную подготовку в составе в юношеской сборной команды России.

Илья Безлук и Максим Кабанен продолжат готовиться в составе юношеской сборной к международным соревнованиям «61-я Большая московская регата»

Подготовкой спортсменов занимается тренер высшей категории Сергей Николаев.