Спорт

Псковичи стали призерами областных соревнований по конному спорту

Воспитанники псковской спортивной школы «Надежда» приняли участие в региональных соревнованиях по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Турнир проходил с 21 по 22 апреля в Великом Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Псковские всадники соревновались наряду со спортсменами из Великого Новгорода, Мурманска, Костромы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Под руководством тренера Соловьевой Кристины спортсмены показали отличные результаты:

Татьяна Осипова - первое место (выездка),

Ангелина Львова Ангелина - первое место (рабочая тропа), первое место (выездка),

Вадим Навражных - второе место (рабочая тропа),

Сергей Иванов - третье место (рабочая тропа),

Дарья Русяева - третье место (выездка),

Иван Пятериков - четвертое место (выездка),

Любовь Дмитрачкова - четвертое место (Рабочая тропа), 5 место (выездка).