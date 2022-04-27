Спорт

Псковская спортсменка выступила на всероссийских соревнованиях по кроссу

Первенство России по кроссу среди спортсменов до 20 лет завершилось в Суздале 26 апреля. Об этом сообщается в группе «Легкая атлетика города Острова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Псковскую область представляла воспитанница Детско-юношеской спортивной школы Елизавета Николаева, которая в упорной борьбе по сложной трассе в три километра заняла четвертое место», – говорится в сообщении.

Это был первый опыт спортсменки в преодолении кроссовой дистанции.

Всего в соревнованиях приняли участие 42 региона, добавили в сообществе.