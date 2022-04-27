Спорт

Росгвардейцы стали призерами соревнований по стрельбе из боевого оружия

В Пскове в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В состязаниях приняли участие 8 команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

Участники соревновались в стрельбе на точность из автомата Калашникова на дистанции 100 метров из различных положений и из пистолета Макарова на дистанции 25 метров.

Представители управления Росгвардии завоевали третье общекомандное место. В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова росгвардеец Александр Смирнов завоевал «серебро».

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.