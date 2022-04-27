Спорт

Борис Елкин рассказал, при каких обстоятельствах ему оторвало фалангу пальца

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, при каких обстоятельствах ему оторвало фалангу пальца.

«Увлекался большим теннисом, а также долгое время занимался дзюдо. На одном из соревнований оторвало фалангу пальца на ноге. Заметил это после боя. Медсестра, которая это увидела, упала в обморок. Тренер был более хладнокровным: быстро забинтовали, поехали в больницу. Там не сразу пришили обратно, поскольку привезли человека с пробитой головой. Но все нормально: пришили, прижился, работает», — вспомнил он.

После этого случая, уже не было запала участвовать в соревнованиях, отметил Борис Елкин. «Это были старшие классы, были мысли о поступлении в университет», — добавил сити-менеджер.