Спорт

Глава УЕФА выступил против отстранения футболистов из России и Белорусии

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что организация может пересмотреть свое решение о санкциях в адрес российских и белорусских клубов, принятое в начале марта. Чиновник считает, что спортсмены не должны нести коллективную ответственность. Он не исключил снятие ограничений перед стартом сезона-2022/23.

«Российские и белорусские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя они не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать», - заявил Чеферин словенскому изданию «Вечер».

Как отмечает «Газета.Ру», 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.