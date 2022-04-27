Спорт

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в субботу, 30 апреля, и завершилась со счетом 3:1.

Победа над «Локомотивом» позволила «Зениту» оторваться в турнирной таблице от «Динамо», передает «Лента.ру». На счету петербургской команды стало 61 очко, у москвичей в активе 52 очка. Таким образом, сине-бело-голубые обеспечили себе лидерство за три тура до конца чемпионата.

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом РПЛ. Этих побед клуб добился под руководством тренера Сергея Семака.