Спорт

Псковичка заняла третье место на кубке России по прыжкам на мини-батутах

Псковичка Виктория Тренина заняла третье место на кубке России по прыжкам на мини-батутах Russian jumping fitness cup-2022 в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в студии ViKi jump.

Фото здесь и далее: студия ViKi jump

Студия ViKi jump подготовила два номера для конкурсной программы в категории solo и fest. По итогам соревнований выступление Виктории Трениной в категории solo получило «бронзу».

По результатам командных соревнований псковички заняли четвертое место.

В студии напомнили, что подобный кубок проходил уже в третий раз. В прошлом году соревнование организовывали в онлайн-формате.