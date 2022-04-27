Спорт

Псковские сотрудники ФСИН и приставы сдали нормативы комплекса ГТО

Сотрудники регионального управления ФСИН и УФССП России сдали нормативы комплекса ГТО в деревне Соловьи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: группа «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Принимали нормативы сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО Псковского района, за что выражаем им огромную благодарность», - отметил он.

Кроме того, состоялось награждение знаками ГТО участников «Проекта развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО». Напомним, псковское спортивное движение Street Workout с 2020 по 2021 год занималось бесплатной подготовкой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет к сдаче комплекса ГТО

«Заслуженные знаки помогут ребятам при поступлении в вузы, а также дадут бонусы в самих высших образовательных организациях, на различного рода службах и в компаниях», - добавил Виталий Дидыч.

Проект реализовывался с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», Регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодежного центра и администрации Псковского района.

По вопросам участия в подготовке к ГТО и сдаче нормативов можно обращаться к Виталию Дидычу по телефоне +7 (911)-881-65-77.