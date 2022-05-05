Спорт

Порховские спортсмены заняли призовые места на всероссийском турнире по карате

Всероссийский турнир по всестилевому карате «Кубок Петра Великого» и всероссийский фестиваль «Петра надежды» прошли в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 3 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей Пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России - Лаптев Олег.

Фото: SHISOKU - KARATE. Псковская область

От Псковской области в спортивной дисциплине полного контакта без средств защиты, в составе сборной Санкт-Петербурга выступали спортсмены из Порхова. В итоге Мария Черногорова (12-13 лет) и Марина Стронговская (18+) заняли первые места, Алексей Тарасов (14-15 лет) оказался на второй позиции.

Всего на десяти татами центральной арены легкоатлетического центра состязались более 2 000 спортсменов из 50 регионов страны.

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Ранее сообщалось, что псковичка привезла «золото» с всероссийских соревнований по всестилевому карате «Кубок Петра Великого». Во второй половине мая псковская сборная отправится на Кубок России в Москву.