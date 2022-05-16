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Спорт

«Европа Плюс» готовится провести второй турнир Europa Plus Games в Сочи

16.05.2022 12:56|ПсковКомментариев: 0

«Европа Плюс» готовится провести этим летом второй турнир Europa Plus Games в Сочи. Слушатели радио №1 в России* будут соревноваться между собой в различных спортивных дисциплинах под жаркие хиты станции. Игроки продемонстрируют не только физическую подготовку, но также ловкость и умение веселиться.

Чтобы стать участником новых Europa Plus Games, нужно оставить заявку на сайте. В прямом эфире популярных шоу «Бригада У» и РАШ авторам самых креативных анкет предстоит угадать, какой спортивный факт, озвученный ведущими, является правдой, а какой — вымыслом. Набор в команду «Европы Плюс» продлится до 27 мая включительно. Победители проведут незабываемые активные выходные с 17 по 19 июня в олимпийском Сочи.

Участниками первых Europa Plus Games стали десять счастливчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Норильска и Волгограда, которые состязались в пляжном волейболе, скоростном спуске на тюбах, в стрельбе из лука и прохождении норм ГТО под динамичный саундтрек «Европы Плюс».

«Мне показалось, что в Сочи вместе с "Европой Плюс" я провел не три дня, а целую неделю! Всем советую участвовать во вторых Europa Plus Games, выигрывать призы и наслаждаться приятным и насыщенным отдыхом!» - поделился впечатлениями один из участников Сергей Крупинин.

Александр Панкрашев отметил, что выступает за здоровый образ жизни, поэтому решил испытать удачу. «Как говорится, не прогадал. Люблю дух соревнований, турниры меня захватывают. Классно провел время», - сказал он.

Europa Plus Games проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Программа продвигает и развивает массовый спорт и улучшает условия для занятий им во всех уголках страны.

Все детали проекта Europa Plus Games доступны в эфире «Европы Плюс», на сайте и страницах станции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» – радиостанция №1 в России* по ежедневной аудитории и доле рынка по аудитории и №2 по еженедельной аудитории, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают около 8,7 миллиона слушателей (13,5%), еженедельно около 20,5 миллиона человек (32,1%)*, а доля рынка по аудитории станции составляет 7,9%. 14 лет подряд «Европа Плюс» занимает первое место среди всех российских радиостанций по среднегодовым показателям ежедневной аудитории**.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 389 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европ Плюс»: europaplus.ru.
Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.
Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2021 – МАРТ 2022, Daily Reach, AQH Share. Возраст 12+.
**Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, 2008–2021 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.

Возрастная категория 12+.

Теги: #радио #Европа плюс
Источник: Псковская Лента Новостей
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