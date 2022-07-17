Спорт

Специалисты ПТС починили поврежденную вандалами решетку для панна-футбола

Специалисты «Псковских тепловых сетей» починили поврежденную вандалами решетку на площадке для панна-футбола (вид уличного футбола — ред.) у дома №9 на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

Сотрудникам участка №2 и №5 предстояла «очень несвойственная для них работа». «Им было необходимо починить ограждение панна-футбольной площадки, которое пострадало от очередного нашествия вандалов. Откуда берутся эти ребята, которые пытаются "заруинить" все то прекрасное, что делают правительство Псковской области и администрация города Пскова, понять очень непросто, но факт остается фактом», — рассказали в пресс-службе.

«Наше предприятие активно поддерживает спортивные мероприятия, в которых участвуют наши коллеги, да и от вандалов нашим объектам достается регулярно. Поэтому, когда к нам обратился одни из организаторов грядущего праздничного мероприятия по случаю празднования Дня города, который отвечает именно за спортивную часть этого праздника, то мы просто не могли остаться в стороне. Наше предприятие всегда поддерживает спорт и здоровый образ жизни», — подчеркнули в ПТС.

Помощь предприятия заключалась в небольшом ремонте самой панна-футбольной арены. «В очередной раз нашлись граждане, которые решили внести небольшие технические изменения в конструкцию площадки, а именно активно поработали режущим инструментом, а после этого попытались изогнуть часть ограждающих конструкций», — продолжили в ПТС.

Специалисты предприятия нагрели, распрямили и подварили ограждающие элементы, чтобы сделать конструкцию более безопасной и менее травматичной, поскольку выступающие металлические элементы могли нанести серьезный вред здоровью. «Работы заняли довольно много времени и получились довольно кропотливыми, так как элементы не очень крупные, да и вандалы оторвались на славу, но наши коллеги смогли все исправить настолько, насколько это было возможно», — сообщили в пресс-службе.

«Очень надеемся, что соревнования пройдут на самом высоком уровне и принесут гостям и жителям нашего города эстетическое удовольствие, а наше подрастающее поколение сделает свой выбор в сторону занятия спортом», — добавили в ПТС.