«Играть за партами неудобно»: псковским шахматистам требуется отдельное помещение

Помещение для игры в шахматы требуется Псковской области. Об этом на дискуссионной площадке по развитию шахматного спорта заявил вице-президент региональной федерации шахмат Сергей Арефьев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он добавил, что недавно в Пскове прошел Международный шахматный фестиваль «Псков-2022». Игры проходили, в частности, в здании Псковского кооперативного техникума. «Играть за партами не совсем удобно. Все-таки хотелось бы отдельное помещение», - заметил вице-президент региональной федерации шахмат.
Участники дискуссионной площадки решили адресовать этот вопрос губернатору Псковской области.