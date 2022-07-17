Спорт

«Играть за партами неудобно»: псковским шахматистам требуется отдельное помещение

Помещение для игры в шахматы требуется Псковской области. Об этом на дискуссионной площадке по развитию шахматного спорта заявил вице-президент региональной федерации шахмат Сергей Арефьев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Так как федерация шахмат региона не имеет своего постоянного помещения, приходится возить инвентарь из одного места в другое. Так что, отсутствие постоянного помещения для игры (хотя бы на 100-200 человек) - это проблема. Помещений на такое количество человек у нас не так и много», - отметил Сергей Арефьев.

Он добавил, что недавно в Пскове прошел Международный шахматный фестиваль «Псков-2022». Игры проходили, в частности, в здании Псковского кооперативного техникума. «Играть за партами не совсем удобно. Все-таки хотелось бы отдельное помещение», - заметил вице-президент региональной федерации шахмат.

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Участники дискуссионной площадки решили адресовать этот вопрос губернатору Псковской области.