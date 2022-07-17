Сеанс одновременной игры проводят для начинающих шахматистов в Пскове

Сеанс одновременной игры для начинающих шахматистов проводят в Пскове сегодня, 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие проходит в помещении Псковского регионального Союза промышленников и предпринимателей. Сеанс ведут руководитель организации «Экспертный клуб: псковский регион» Илья Стрелков и вице-президент федерации шахмат Псковской области Сергей Арефьев. Организует мероприятие региональное отделение «Молодой гвардии Единой России».
Сеанс одновременной игры — массовое шахматное мероприятие, в котором сильный шахматист (гроссмейстер) играет одновременно против большого числа противников.
Напомним, накануне в Пскове провели дискуссионную площадку по развитию шахматного спорта.