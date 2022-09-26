Спорт

Министерство спорта РФ могут ликвидировать

Министерство спорта России может быть упразднено в течение нескольких ближайших месяцев. Об этом сообщают в руководстве одной из общероссийских спортивных федераций.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник, у ведомства уже забрали часть функций и грозят отобрать другие.

«Скорее всего, министерство понизят в статусе до федерального агентства, как было до 2012 года, а часть функций будет передана другим ведомствам. Например, задачи по воспитанию детей и подростков уйдут в Минпросвещения РФ, а развитие спорта высших достижений ляжет на плечи регионов, к которым приписаны отдельные команды и профессиональные спортсмены», — рассказал источник.

Ранее правительство России лишило Минспорта функций, связанных со строительством — они переданы в Минстрой. Одной из причин возможной ликвидации ведомства источник в одной из российских спортивных федераций называет слабое руководство Минспорта.

«После ухода Виталия Мутко показатели только снижались. Павел Колобков - великий спортсмен, но слабый администратор. Приход Олега Матыцина ситуацию не улучшил», - добавил собеседник.