Спорт

Порховские каратисты выступят на чемпионате в Великом Новгороде

Спортсмены из Порхова примут участие в чемпионате и первенстве по карате в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

Сегодня, 8 октября в Великом Новгороде проходит чемпионат и первенство по киокусинкай карате «Господин Великий Новгород».

«В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России. От федерации Шисоку-Каратэ в Псковской области примут участие спортсмены из Порхова под руководством Константина Бабичева. Пожелаем удачи и уверенной победы нашим спортсменам!» - сказал Олег Лаптев.