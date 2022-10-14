Спорт

Псковичка завоевала две золотые медали на Летних играх паралимпийцев

Участница XVI Паралимпийских летних игр в Токио, мастер спорта России Александра Васильева завоевала две золотые медали на Летних играх паралимпийцев в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Тelegram

Победу она взяла в настольном теннисе: в личном первенстве и в смешанном разряде.

В соревнованиях приняли участие порядка 1200 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Сербии и других.

«Поздравляю Александру и её тренера Вадима Барышникова! Желаю новых и ярких побед!» – отметил губернатор.