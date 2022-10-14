Адаптированный спорткомплекс для людей с инвалидностью установили в Пскове

Первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для людей с инвалидностью появился на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин
«Это стало возможно благодаря совместной работе Псковской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", правительства Псковской области и администрации города Пскова. Это очень важное, значимое событие, и мы рады быть к этому причастными! Теперь люди с инвалидностью смогут приходить на стадион в любое удобное время и заниматься бесплатно. Современный уличный силовой комплекс повысит эффективность спортивных занятий и даст дополнительные возможности для комплексной подготовки спортсменов», - отметил сити-менеджер.
В ближайшее время планируется установить здесь стенд с информацией о том, как правильно пользоваться каждым тренажером.
Открытие спорткомплекса является одним из этапов проекта «Спорт доступен каждому», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, добавил Борис Елкин.
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