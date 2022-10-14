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Волейболистки из Идрицы заняли первое место в турнире в Невеле

Адаптированный спорткомплекс для людей с инвалидностью установили в Пскове

Адаптированный спорткомплекс для людей с инвалидностью установили в Пскове

Спорт

Волейболистки из Идрицы заняли первое место в турнире в Невеле

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Пятый межмуниципальный турнир по волейболу среди девушек 2007 -2008 г.р., посвященный памяти выдающегося тренера Псковской области Лоры Дигилевой прошел в Невеле 15 октября. Об этом сообщила педагог дополнительного образования Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки Александр Шаров. Фото: Призыв Как уточняет газета «Призыв», в соревнованиях приняли участие ведущие волейбольные клубы юга Псковской области: команды Невеля, Пустошки, Локни, Идрицы Себежского района. Девушки поселка Идрица при поддержке отдела образования Администрации Себежского района, МАУ «ИЦ Себеж – Ресурс» регулярно принимают участие в данных престижных соревнованиях. а втором месте команда Пустошки заняла четвертое место.