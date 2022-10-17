Спорт

Пскович стал бронзовым призером всероссийских соревнований по рукопашному бою

Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди мужчин прошли в Ленинградской области 11-14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации рукопашного боя.

Фото: Федерация рукопашного боя по Псковской области

В соревнованиях приняли участие около двухсот спортсменов из 37 регионов России, рассказала президент псковской Федерации рукопашного боя Дина Дымова.

В весе 88 кг бронзовую медаль получил псковский спортсмен Далер Исмаилов.

«В региональной Федерации рукопашного боя поздравляют Далера Исмаилова и его тренеров Олега Соловьева и Виктора Иваненкова с выполнением звания мастер спорта и отбором в Чемпионат России», - добавили в Федерации.