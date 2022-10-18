Спорт

Псковичи получили призы Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!»

Завершился I этап Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!». Его участниками стали около 6 500 тысяч человек из 43 субъектов РФ. Псковская область заняла 13 место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

I этап проходил в формате онлайн-соревнований. Участники добавляли в личный кабинет видео с выполнением определенных физических упражнений, за которые начислялись очки рейтинга. По три участника от каждого региона, заработавшие наибольшее количество очков, выиграли ценные призы.

Победителей определили путем заседания организационного комитета Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!». От Псковской области победителем стала Альбина Глебова, второе место присудили Павлу Пашкину, третье - Ольге Епифановой.

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.