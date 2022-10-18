Спорт

Подростки поблагодарили губернатора за скейт-площадку в Великих Луках

В рамках официального визита в Великие Луки губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Николаем Козловским посетил скейтпарк на острове Дятлинка, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подростки рассказали губернатору, что их устраивает скейт-площадка, а также поблагодарили Михаила Ведерникова и главу города Николая Козловского за спортивный объект.

В дождь дети не катаются, чтобы избежать травм. Они также попросили губернатора организовать рядом с площадкой еще и спортивный комплекс, чтобы было разнообразие.

Михаил Ведерников попросил поставить многофункциональную площадку рядом с скейт-парком, а также проложить плитку для подхода к парку, благоустроить территорию и развивать ее дальше.