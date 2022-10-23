Спорт

Матч «Электрона» и «Луки-Энергии» обслужит Юрий Карпов

В понедельник в Великом Новгороде пройдет матч 18-го тура Второй лиги, в котором местный «Электрон» примет великолукскую «Луки-Энергию». Имя арбитра уже известно — им оказался Юрий Карпов, для которого этот матч станет юбилейным в карьере. Помогать главному судье будут Андрей Савин и Кирилл Червоткин.

Фото: ФК «Луки-Энергия» / «ВКонтакте»

Великолукский коллектив — фаворит предстоящей встречи, ведь «Электрон» пока занимает последнее место в турнирной таблице группы 2.1. Если хотите сделать прогноз на то, как завершится поединок, можете скачать приложение 1win на телефон андроид и найти в нем подходящее событие.

Юрий Карпов — 31-летний арбитр из Петрозаводска. В понедельник он отсудит 100-й матч в своей судейской карьере, начавшейся в 2011 году. Рефери уже обслуживал игру с участием «Луки-Энергии» в этом сезоне. Он работал на матче 10-го тура против «Балтики-БФУ» в Великих Луках, который «Энергия» проиграла (0:1).

К 18-му туру коллектив Сергея Осадчука с 21 очком занимает седьмую строчку в турнирной таблице группы 2.1. «Электрон» за 16 матчей набрал 10 баллов и расположился на последнем месте в группе.

В августе команды провели первую в истории очную встречу. Игра прошла в Великих Луках, хозяева одержали победу со счетом 2:0.