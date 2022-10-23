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Великолучане заняли призовые места на турнире по самбо в Московской области

Матчи чемпионата области по хоккею пройдут в Пскове

Матчи чемпионата области по хоккею пройдут в Пскове

Спорт

Великолучане заняли призовые места на турнире по самбо в Московской области

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Великолучане заняли призовые места на турнире по самбо в Московской области. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте». Фото здесь и далее: группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"» / «ВКонтакте» 23 октября в Королёве прошел Московский областной турнир по самбо, приуроченный ко Всероссийскому дню самбо. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область» заняли следующие призовые места: Дарья Прокошенко в весе до 43 килограммов - первое место;

Кирилл Кирилл в весе до 46 килограммов - второе место;

Марк Кодин в весе до 50 килограммов - третье место.