Великолучане заняли призовые места на турнире по самбо в Московской области. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"» / «ВКонтакте»
23 октября в Королёве прошел Московский областной турнир по самбо, приуроченный ко Всероссийскому дню самбо.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область» заняли следующие призовые места: