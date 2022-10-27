Спорт

Легкоатлеты России и Беларуси собрались в Пскове на встречу памяти Хейно Мехине

26-я традиционная встреча городов России и Белоруссии по легкой атлетике открылась в Пскове сегодня, 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Соревнования будут идти по 30 октября в спортивном центре «Юность» и на стадионе «Машиностроитель». В них принимают участие юноши и девушки 2008-2009, 2006-2007, 2005 годов рождения и старше, а также ветераны 1987 года рождения и старше.

Легкоатлеты соревнуются в прыжках с шестом, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, толкании ядра, метании диска и копья, троеборье, а также в беге на 60, 500, 1000, 2000 и 3000 метров и на 60 метров с барьерами.

Встреча посвящена памяти заслуженного работника физической культуры Хейно Мехине. В 1967 году он возглавил федерацию легкой атлетики Псковской области. В 1970 году стал председателем городского комитета по физической культуре и спорту при псковском горисполкоме. За высокие достижения в развитии физической культуры и спорта удостоен звания «Отличник физической культуры», в 1994 году – звания «Заслуженный работник физической культуры».