Воспитанники «Бригантины» стали призерами областных соревнований по самбо

Воспитанники спортшколы «Бригантина» стали призерами областных соревнований по самбо, которые прошли 29 октября в УСК «Олимп» города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.
Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»
В Первенстве Псковской области среди юношей 2005-2007 годов рождения бронзовые медали получили:
В состязаниях среди юниоров 2003-2005 годов рождения:
В Чемпионате Псковской области по самбо среди мужчин Шахром Бахронов в весовой категории до 71 кг стал абсолютным чемпионом.
Шахром Бахронов стал бронзовым призером и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дзюдо в октябре на Первенстве СЗФО по дзюдо в Великом Новгороде.
Тренируют юношей Сергей Фомин и Кирилл Романов.