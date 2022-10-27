Спорт

Воспитанники «Бригантины» стали призерами областных соревнований по самбо

Воспитанники спортшколы «Бригантина» стали призерами областных соревнований по самбо, которые прошли 29 октября в УСК «Олимп» города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

В Первенстве Псковской области среди юношей 2005-2007 годов рождения бронзовые медали получили:

Александр Горбунов в весовой категории до 58 кг;

Дилшод Бахронов в весовой категории до 64 кг.

В состязаниях среди юниоров 2003-2005 годов рождения:

Александр Горбунов в весовой категории до 58 кг занял второе место;

Шахром Бахронов в весовой категории до 71 кг занял третье место;

В Чемпионате Псковской области по самбо среди мужчин Шахром Бахронов в весовой категории до 71 кг стал абсолютным чемпионом.

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Шахром Бахронов стал бронзовым призером и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дзюдо в октябре на Первенстве СЗФО по дзюдо в Великом Новгороде.

Тренируют юношей Сергей Фомин и Кирилл Романов.