Спорт

Новый пришкольный стадион открыли в псковской Серёдке

Торжественная церемония открытия нового пришкольного стадиона, построенного в рамках программы «Газпром – детям», состоялась в селе Серёдка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Многофункциональная площадка позволит заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом одновременно. Кроме того, есть зона для занятий воркаутом. Стадион оборудован подсветкой, поэтому заниматься здесь можно и вечером.

В открытии стадиона приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, председатель районного Собрания депутатов Владимир Яников, заместитель главы района Святослав Колинко, глава Серёдкинской волости Раиса Шумкина, а также преподаватели и учащиеся Серёдкинской школы и жители поселка.

После перерезания красной ленточки на прекрасных футбольной и волейбольной площадках состоялись первые соревнования.

Началось строительство в начале сентября с подготовки территории – тогда провели расчистку от древесно-кустарниковой растительности, произвели демонтаж фундамента, оставшегося от старого здания и перенесли линию электропередачи.



Все подготовительные работы выполнили при поддержке администраций Псковского района и Серёдкинской волости за счет муниципального бюджета.



«Подрядчик быстро и качественно выполнил работы по возведению объекта.

Благодарим ПАО "Газпром" за спортивную площадку и подаренный инвентарь. Благодарим правительство Псковской области за помощь и поддержку. Поздравляю с открытием современного спортивного объекта, который предоставляет новые возможности для занятий спортом ученикам школы и всем жителям Середки!» - сказала Наталья Федорова.