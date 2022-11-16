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Спорт

Приходите с мячом! О псковском футболе накануне старта чемпионата мира

16.11.2022 14:54|ПсковКомментариев: 0

20 ноября в Катаре стартует 22-ой чемпионат мира по футболу. Настоящий футбольный праздник для миллионов фанатов во всем мире, но, к сожалению, грустный праздник для болельщиков из России.

 

Фото: пресс-служба ФИФА

Наша национальная сборная в марте текущего года должна была встретиться в стыковых матчах с Польшей. И при благоприятном исходе в финале сыграла бы с победителем пары Швеция - Чехия. После чего, в случае победы, футболисты и тренеры могли покупать билеты в Катар. Но федерации стран-соперников отказались встречаться с Россией на одном футбольном поле, в то время как ФИФА и УЕФА ввели санкции в отношении российской сборной и клубов, отстранив их от международных соревнований. Точку поставил спортивный арбитражный суд в Лозанне, который отказал РФС в переносе стыковых матчей чемпионата мира на более поздний срок.

Наверное, нет смысла размышлять о том, насколько высоки были шансы сборной России выйти в финальную часть чемпионата мира. И уж тем более задаваться вопросом, как далеко смогла бы пройти наша национальная команда. Впервые за много лет у сборной появился обновленный состав с перспективными игроками: Уткин, Глебов, Пиняев, Фомин, Захарян. Но шанса показать себя на крупнейшем мировом турнире у ребят не будет. По крайней мере, на этом чемпионате мира.

Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Мундиаль в Катаре вызывает особый интерес по многим причинам. Впервые чемпионат мира по футболу пройдет на Ближнем Востоке, да еще и зимой, а не летом, как обычно. Дело в том, что летом дневные температуры в Катаре поднимаются выше 50 градусов. По этой причине бегать под палящим солнцем становится смертельно опасно. А вот зимой здесь приятные плюс двадцать. И, самое главное, этот чемпионат мира по футболу станет последним с 32 командами в финальной стадии. С 2026 года состав участников финального турнира увеличится до 48 команд.

Несмотря на отстранение России от международных соревнований, Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Под его руководством сборная сыграла восемь матчей. Шесть из них закончились победой, еще по разу были ничья и поражение. А 17 и 20 ноября наша команда проверит свои силы в играх с Таджикистаном и Узбекистаном.

В условиях санкций от ФИФА и УЕФА самое время обратить внимание на внутреннюю футбольную кухню, а заодно разобраться, насколько хорошо готовят игроков в провинции. В данном случае, на примере Псковской области. И как вообще у нас обстоят дела с футболом?

Если вы думаете, что в Пскове невозможно подготовить футболистов высокого уровня, то ошибаетесь. Например, уроженец Пыталово, воспитанник футбольной школы ФК «Псков-747» Ярослав Михайлов к своим двадцати годам успел поиграть за «Зенит» и немецкий «Шальке», выступавший во Второй Бундеслиге.

С клубом из Гельзенкирхена Ярослав завоевал свой первый заграничный трофей - «салатницу» Майстершале (специальный приз, вручаемый победителю Второй Бундеслиги). В данный момент Ярослав Михайлов выступает за клуб Российской премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» и молодежную сборную России.

Еще один псковский представитель в главном дивизионе страны - Владислав Мастерной. Футболист играет за воронежский «Факел» и является игроком основы. Еще несколько лет назад он радовал своей игрой псковских болельщиков, приходивших на стадион поддержать местную команду.

Фото: Андрей Лупанов, ФК «Псков»

К сожалению, своей команды в высшем дивизионе у региона нет, но на Премьер-лиге футбольная жизнь не заканчивается. Как принято говорить, дух старой школы живет в низших лигах. Футбольный клуб «Псков» успешно выступает в чемпионате Северо-Западного федерального округа и в минувшем сезоне стал вице-чемпионом лиги. «Луки-Энергия» на данный момент занимает место в первой десятке Футбольной национальной лиги 2.

Фото: Андрей Лупанов, ФК «Псков»

Опираются команды на своих воспитанников. Сами готовят для себя футболистов. Перспективной молодежи хватает. Один тот факт, что капитан команды «Пскова» 2006 года рождения Евгений Дубинин был включён в состав юношеской сборной России, о многом говорит. За основу же «бегают» уже опытные, хоть и молодые, ребята.

Фото: Андрей Лупанов, ФК «Псков»

Кроме того, в 2019 году была образована Юношеская футбольная лига. Это своего рода первенство среди молодежных академий профессиональных футбольных клубов в России. ЮФЛ объединяет в одной лиге ребят разного возраста. Псковская область представлена в Юношеской футбольной лиге молодежными командами футбольных клубов «Псков» и «Луки-Энергия» - это, соответственно, ФК «Псков» и СШОР «Экспресс». Как знать, может, через пару лет псковская или великолукская молодежка станет чемпионом лиги.

Пока же другие, совсем юные ребята, набираются опыта в других соревнованиях. Например таких, как «Кубок Пскова 2022», который проводится среди команд разных возрастов. В турнире, помимо местных команд, также принимали участие команды из других регионов.

И если вы прямо сейчас думаете, отдавать ли своего ребенка в футбольную секцию или нет, и есть ли вообще у него будущее, то, возможно, попробовать стоит. Вдруг именно ваш сын когда-нибудь выиграет «Золотой мяч» или поднимет над головой кубок мирового чемпионата по футболу под рев трибун?

Александр Елисеев

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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