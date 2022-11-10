Спорт

Соревнования в честь Всероссийского дня самбо пройдут в Пскове

Соревнования в честь Всероссийского дня самбо среди юношей и девушек пройдут в Пскове 12 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили организаторы.

«Всероссийский день самбо проводится в 100 городах России, и Псков один из них. Ориентировано будет бороться около 200 человек. Бороться будут в 10 весовых категориях. Вход свободный для всех желающих посмотреть. Боремся до победы», – рассказали организаторы.

Участие в соревнованиях примут спортсмены 2008-2010 годов рождения Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также города Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут в Псковском районе, деревня Борисовичи, УСК «Олимп», начало в 11.00.