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Спорт

Курсантка псковского филиала Академии ФСИН стала мастером спорта России по самбо

16.11.2022 16:13|ПсковКомментариев: 0

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Анастасия Васильева стала мастером спорта России по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии ФСИН.

Фото здесь и далее: Псковский филиал академии ФСИН России

Анастасия Васильева – курсант выпускного курса псковского филиала Академии. В образовательную организацию на обучение она поступила, имея уже спортивный опыт в таком виде спорта как самбо. С 8 лет Анастасия тренировалась в псковской спортивной школе, а в вузе тренером спортсменки стал преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки псковского филиала Академии ФСИН России мастер спорта России по дзюдо Кирилл Романов.

В декабре прошлого года в городе Усинске Республики Коми на отборочных соревнованиях на чемпионате России по борьбе самбо, которые проходили среди спортсменов Северо-Западного федерального округа, псковский курсант получила «золото» в весовой категории до 56 килограмм. Тогда спортсменка подтвердила разряд кандидата в мастера спорта по самбо.

В январе этого года Анастасия Васильева одержала победу среди 122 спортсменов из 23 регионов России на Всероссийских соревнованиях по самбо, посвященных памяти подвига Героя СССР Александра Матросова, выполнив норматив мастера спорта России.

«Поздравляем Анастасию Васильеву с этим радостным событием и верим, что она установит еще много новых спортивных рекордов!» – отметил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев.

Теги: #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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