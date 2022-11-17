Спорт

Талисманом чемпионата мира по футболу в Катаре стала гутра по имени Лаиб

Талисманом стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре будет гутра по имени Лаиб.

Фото: РИА Новости

Гутра (также называется куфия, шемаг, арафатка) – это мужской платок. Имя Лаиб переводится, как «фантастически одаренный игрок». Официального талисмана чемпионата мира по футболу 2022, судя по анимационному видео на официальном канале оргкомитета, выбирала комиссия в составе льва Вилли, перчика-халапеньо Пике и осьминога Пауля.

Талисман на чемпионатах мира впервые появился в 1966 году в Лондоне (до этого состоялись 7 мундиалей). Его создали ради увеличения спроса на символику турнира и получения прибыли. С тех пор ни один турнир не обходится без него.