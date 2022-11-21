Активных граждан приглашают развивать динамическую стрельбу в Псковской области

Региональная Федерация практической стрельбы ищет инициативных граждан для развития и популяризации динамической стрельбы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации.
Фото: из архива Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
Требования:
Дополнительным преимуществом для кандидатов является опыт участия в боевых действиях, служба в специальных подразделениях и уверенное пользование ПК.
Конкурс на вакансию продлится до 23 ноября включительно. Дополнительная информация по телефону: 8-953-239-68-00.