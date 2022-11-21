Спорт

Активных граждан приглашают развивать динамическую стрельбу в Псковской области

Региональная Федерация практической стрельбы ищет инициативных граждан для развития и популяризации динамической стрельбы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации.

Фото: из архива Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова

Требования:

гражданство РФ и Республики Беларусь;

возраст от 30 до 50 лет;

опыт работы преподавателем или инструктором – от трёх лет;

прохождение службы в ВС РФ или других силовых структурах;

наличие спортивного разряда по стрелковым или военно-прикладным видам спорта;

хорошая физическая подготовка.

Дополнительным преимуществом для кандидатов является опыт участия в боевых действиях, служба в специальных подразделениях и уверенное пользование ПК.

Конкурс на вакансию продлится до 23 ноября включительно. Дополнительная информация по телефону: 8-953-239-68-00.