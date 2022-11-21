Спорт

Перспективы Франции на чемпионате мира по футболу оценили букмекеры

До старта мирового первенства по футболу осталось немного, болельщики и эксперты со всего мира строят прогнозы и выделяют своих фаворитов. Давайте разберём перспективы действующих чемпионов мира и рассмотрим разные варианты развития событий.

Французы подходят к главному турниру четырёхлетия с рядом проблем, но даже в этой ситуации списывать их со счетов не стоит. Достаточно посмотреть предварительные расклады на ЧМ-2022 — коэффициенты показывают, что букмекеры считают Францию одним из фаворитов.

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Этот год тренерский штаб Дидье Дешама точно не занесёт себе в актив. Если в мартовских товарищеских играх с Кот-д`Ивуаром и ЮАР французы победили, то шесть игр Лиги наций после этого стали настоящим кошмаром. Три поражения, две ничьих и одна победа над проблемной Австрией — совсем не те результаты, которых стоит ожидать от чемпионов мира.

Болельщики сборной и множество специалистов уверены, что Дешам откровенно «пересидел» и вряд ли вытащит команду из затянувшегося кризиса. Но сам тренер на пресс-конференциях в духе классика российского панк-рока Егора Летова утверждал, что всё идет по плану. У него находились объяснения всем поражениям — травмы лидеров, плохая форма, недостаточная мотивация и т. д.

Впрочем, Франция уже не раз доказывала, что для достижения результата ей не нужно показывать фееричный футбол. На прошлом чемпионате мира сборная тоже выглядела невыразительно: в групповом раунде она скромно обыграла Австралию 2:1, Перу 1:0 и скатала нулевую ничью с Данией. Но далее «ле блё» планомерно набирали форму и в итоге уверенно прибили в финале Хорватию (4:2).

Подобный сценарий не стоит исключать и в этот раз, но травмы нескольких лидеров могут сильно повлиять на игру. Отсутствие Канте полноценно компенсировать вряд ли получится: Тчуамени прогрессирует, но его возможности намного уже, чем у Канте. А травма Поля Погба повлияет на игру ещё сильнее — равной замены полузащитнику просто нет. Придётся перестраивать игру и искать новые решения, что у тренерского штаба не очень хорошо получается, если судить по этому году. Также травмировано ещё несколько игроков, которые могли бы пригодиться команде.

Сложилась интересная ситуация — попадание Франции в финал не станет сюрпризом, но никого не удивит и вылет сборной на групповом этапе, если учесть её последние результаты. В любом случае это момент истины для Дешама. Не исключено, что его судьба уже решена: неспроста ряд западных инсайдеров сообщает, что после чемпионата мира сборную возглавит Зидан.

Источник: legalbet.by